У Дії тепер можна подати заяву на субсидію

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А також на перерахунок пенсії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що в додатку «Дія» можна подати заяву на субсидію та перерахунок пенсії. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що у додатку доступні тепер послуги призначення житлової субсидії та пенсії, перерахунок пенсії, генерація довідки про застраховану особу та доход пенсіонера.
За його словами, процес максимально автоматизований і кожен може впоратися з завданням. А саме заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку.
11:25: У США назвали спосіб захисту від нового штаму коронавірусу
10:52: В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева
09:08: На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення
10:47: Укрзалізниця змінила правила онлайн-купівлі квитків на потяги
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