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У Дії тепер можна подати заяву на субсидію

Аня Мартинюк 29 листопада 2021, 12:06
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У Дії тепер можна подати заяву на субсидію

А також на перерахунок пенсії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що в додатку «Дія» можна подати заяву на субсидію та перерахунок пенсії. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що у додатку доступні тепер послуги призначення житлової субсидії та пенсії, перерахунок пенсії, генерація довідки про застраховану особу та доход пенсіонера.

За його словами, процес максимально автоматизований і кожен може впоратися з завданням. А саме заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку.  

 

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