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Але українцям він ще не доступний.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що бустерна вакцинація від коронавірусу забезпечить найсильніший захист від нового штаму коронавірусу. Мова йде про штам Омікрон. Відповідну заяву зробив головний американський експерт із інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.
«Доктор Фаучі також повторив, що бустери для повністю вакцинованих людей забезпечують найсильніший доступний захист від COVID... Група реагування на COVID негайно рекомендує всім вакцинованим дорослим зробити повторне щеплення якнайшвидше», - йдеться в повідомленні Білого дому.
Нагадаємо, бустерні дози українцям поки не вводять.
11:25: У США назвали спосіб захисту від нового штаму коронавірусу
10:52: В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева
09:08: На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення
10:47: Укрзалізниця змінила правила онлайн-купівлі квитків на потяги
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