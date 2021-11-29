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У США назвали спосіб захисту від нового штаму коронавірусу

Аня Мартинюк 29 листопада 2021, 11:25
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У США назвали спосіб захисту від нового штаму коронавірусу

Але українцям він ще не доступний.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що бустерна вакцинація від коронавірусу забезпечить найсильніший захист від нового штаму коронавірусу. Мова йде про штам Омікрон. Відповідну заяву зробив головний американський експерт із інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

«Доктор Фаучі також повторив, що бустери для повністю вакцинованих людей забезпечують найсильніший доступний захист від COVID... Група реагування на COVID негайно рекомендує всім вакцинованим дорослим зробити повторне щеплення якнайшвидше», - йдеться в повідомленні Білого дому.

Нагадаємо, бустерні дози українцям поки не вводять.

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