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Такі дані навели у прес-службі МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що у жовтій карантинній зоні України наразі знаходиться лише п'ять областей України. Це Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька, Харківська. На Закарпатті погіршилася ситуація з коронавірусом і регіон перейшов до помаранчевої зони.
У помаранчевій зоні Закарпатська область та Полтавська області.
За даними МОЗ, у червоній зоні знаходиться Київ та 18 областей - Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська, Вінницька.
10:52: В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева
09:08: На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення
10:47: Укрзалізниця змінила правила онлайн-купівлі квитків на потяги
10:16: США заговорили про вакцину від нового штаму коронавірусу «Омікрон»
09:37: В Україні оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки
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