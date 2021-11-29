В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева

Аня Мартинюк 29 листопада 2021, 10:52

Такі дані навели у прес-службі МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що у жовтій карантинній зоні України наразі знаходиться лише п'ять областей України. Це Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька, Харківська. На Закарпатті погіршилася ситуація з коронавірусом і регіон перейшов до помаранчевої зони.

У помаранчевій зоні Закарпатська область та Полтавська області.

За даними МОЗ, у червоній зоні знаходиться Київ та 18 областей - Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська, Вінницька.