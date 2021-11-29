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На ТЕС в Івано-Франківській області стався вибух

Аня Мартинюк 29 листопада 2021, 10:13
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На ТЕС в Івано-Франківській області стався вибух

Є потерпілі. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що на ТЕС на Івано-Франківщині прогримів вибух. Подія трапилась днем раніше ввечері на Бурштинській тепловій електростанції. Відомо, що постраждали працівники ТЕС. Двох людей з опіками доставили до лікарні. Всього постраждало 5 людей.

За даними прес-служби ДСНС, повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги надійшло о 22:12. Встановлено, що на казані сьомого енергоблока відбулася розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого стався викид газопарової суміші та газів з топки котла.

«Сьомий енергоблок зупинено та виведено з ладу, замість нього ввели в роботу четвертий енергоблок», - йдеться в повідомленні. 

Інцидент не вплинув на роботу станції.

 

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