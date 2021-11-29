На ТЕС в Івано-Франківській області стався вибух

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Є потерпілі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що на ТЕС на Івано-Франківщині прогримів вибух. Подія трапилась днем раніше ввечері на Бурштинській тепловій електростанції. Відомо, що постраждали працівники ТЕС. Двох людей з опіками доставили до лікарні. Всього постраждало 5 людей.
За даними прес-служби ДСНС, повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги надійшло о 22:12. Встановлено, що на казані сьомого енергоблока відбулася розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого стався викид газопарової суміші та газів з топки котла.
«Сьомий енергоблок зупинено та виведено з ладу, замість нього ввели в роботу четвертий енергоблок», - йдеться в повідомленні.
Інцидент не вплинув на роботу станції.
10:52: В Україні зменшилася жовта зона карантину та розширилася помаранчева
09:08: На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення
10:47: Укрзалізниця змінила правила онлайн-купівлі квитків на потяги
10:16: США заговорили про вакцину від нового штаму коронавірусу «Омікрон»
09:37: В Україні оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки
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