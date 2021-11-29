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Telegram порадує корирстувачів унікальною функцією

Аня Мартинюк 29 листопада 2021, 09:41
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Telegram порадує корирстувачів унікальною функцією

Але лише тих, які мають пристрої iOS.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що месенджер Telegram запропонує користувачам функцію розпізнавання тексту на зображеннях. Текст можна буде скопіювати в буфер обміну. Наразі функція тестується для пристроїв iOS.

PR-фахівець месенджера Георгій Лобушкін зазначив, що Telegram буде першим месенджером із вбудованою функцією розпізнавання тексту на зображеннях.

«Тепер ви більше не відчуватимете стрес при отриманні чергового фото кредитної картки або скріншоту», - розповів Лобушкін.

Наразі невідомо, коли користувачам пристроїв на Android ця функція стане доступною.

  

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