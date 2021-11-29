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Вона намагалась зареєструвати його в «Дії».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що в Івано-Франківській області суд оштрафував дівчину. Суд побачив допомогу у виготовленні підроблених документів. Так, вона купила в Інстаграм водійське посвідчення. А саме, передала свої паспортні дані невідомим людям, які й вислали їй посвідчення через пошту.
Після цього вона спробувала зареєструвати їх у додатку «Дія», після чого її викликали до відділення поліції.
Відомо, що за підроблені права вона заплатила 5 тисяч грн. Тепер їй треба заплатити ще 5100 грн штрафу та 2 тисячі грн за проведення експертиз.
09:08: На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення
10:47: Укрзалізниця змінила правила онлайн-купівлі квитків на потяги
10:16: США заговорили про вакцину від нового штаму коронавірусу «Омікрон»
09:37: В Україні оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки
09:09: Аваков звинуватив Зеленського у руйнуванні українського бізнесу однією заявою
08:30: В Україні другий день знижується захворюваність на ковід
14:10: В Україні утилізують 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca
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