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На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення

Аня Мартинюк 29 листопада 2021, 09:08
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На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення

Вона намагалась зареєструвати його в «Дії». 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 листопада, стало відомо, що  в Івано-Франківській області суд оштрафував дівчину. Суд побачив допомогу у виготовленні підроблених документів. Так, вона купила в Інстаграм водійське посвідчення. А саме, передала свої паспортні дані невідомим людям, які й вислали їй посвідчення через пошту.

Після цього вона спробувала зареєструвати їх у додатку «Дія», після чого її викликали до відділення поліції.

Відомо, що за підроблені права вона заплатила 5 тисяч грн. Тепер їй треба заплатити ще 5100 грн штрафу та 2 тисячі грн за проведення експертиз.  

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