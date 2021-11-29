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В Україні різкий спад нових хворих на ковід

Аня Мартинюк 29 листопада 2021, 08:34
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В Україні різкий спад нових хворих на ковід

Також поменшало летальних випадків. 

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 28 листопада виявили 5804 жителів країни з ковідом. Це вперше з початку жовтня добова кількість нових хворих опустилася нижче за позначку 6 тисяч.

Серед нових хворих 530 дітей та 72 медики. До лікарень з коронавріусом потрапили 2 082 особи. На жаль, зафіксовано також 297 летальних випадків хвороби. Одужали 10 477 людей.

Разом з тим 93 970 українців зробили щеплень від коронавірусу. Першу дозу отримали 31 069 українців, другу – 62 901 особу.

 

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