В Україні різкий спад нових хворих на ковід

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Також поменшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні 28 листопада виявили 5804 жителів країни з ковідом. Це вперше з початку жовтня добова кількість нових хворих опустилася нижче за позначку 6 тисяч.
Серед нових хворих 530 дітей та 72 медики. До лікарень з коронавріусом потрапили 2 082 особи. На жаль, зафіксовано також 297 летальних випадків хвороби. Одужали 10 477 людей.
Разом з тим 93 970 українців зробили щеплень від коронавірусу. Першу дозу отримали 31 069 українців, другу – 62 901 особу.
09:08: На Прикарпатті оштрафували дівчину, яка купила в Instagram пводійське посвідчення
10:47: Укрзалізниця змінила правила онлайн-купівлі квитків на потяги
10:16: США заговорили про вакцину від нового штаму коронавірусу «Омікрон»
09:37: В Україні оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки
09:09: Аваков звинуватив Зеленського у руйнуванні українського бізнесу однією заявою
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