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Укрзалізниця змінила алгоритм купівлі квитків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що Укрзалізниця змінила правила онлайн-купівлі квитків на регіональні потяги. Тепер придбати квитки простіше. Пасажир не отримуватиме бланк замовлення з booking.uz.gov.ua, який потрібно обміняти у касі. Він одразу отримуватиме квиток.
Так, пасажири отримуватимуть квиток на електронну пошту. Так само, як раніше на пошту відправлявся електронний бланк.
11:47: Укрзалізниця змінила правила онлайн-купівлі квитків на потяги
10:16: США заговорили про вакцину від нового штаму коронавірусу «Омікрон»
09:37: В Україні оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки
09:09: Аваков звинуватив Зеленського у руйнуванні українського бізнесу однією заявою
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