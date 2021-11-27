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Укрзалізниця змінила правила онлайн-купівлі квитків на потяги

Аня Мартинюк 27 листопада 2021, 11:47
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Укрзалізниця змінила правила онлайн-купівлі квитків на потяги

Укрзалізниця змінила алгоритм купівлі квитків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що Укрзалізниця змінила правила онлайн-купівлі квитків на регіональні потяги. Тепер придбати квитки простіше. Пасажир не отримуватиме бланк замовлення з booking.uz.gov.ua, який потрібно обміняти у касі. Він одразу отримуватиме квиток.

Так, пасажири отримуватимуть квиток на електронну пошту. Так само, як раніше на пошту відправлявся електронний бланк.  

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