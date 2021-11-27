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Її хочуть випустити до літа.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що вакцину від коронавірусу штаму «Омікрон» буде розроблено до літа 2022 року. Про це заявив колишній радник робочої групи боротьби з коронавірусом при Білому Домі Енді Славітт.
Він уточнив, що фармацевтичним компаніям Pfizer та Moderna потрібно близько 100 днів для створення нової вакцини. За його словами, виробництво препарату та його сертифікація займають певний час.
Тож, якщо почати розробку на початку грудня, то нові вакцини будуть доступні для світу до літа, вважає Славітт.
11:47: Укрзалізниця змінила правила онлайн-купівлі квитків на потяги
10:16: США заговорили про вакцину від нового штаму коронавірусу «Омікрон»
09:37: В Україні оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки
09:09: Аваков звинуватив Зеленського у руйнуванні українського бізнесу однією заявою
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