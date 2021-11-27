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В Україні оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки

Аня Мартинюк 27 листопада 2021, 09:37
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В Україні оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки

Українцям нагадали, що означає жовтий рівень небезпеки. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, в Україні оголошено штормове попередження. У прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій заявили про перший рівень небезпеки. Він же жовтий. Очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Жовтий рівень означає, що погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення чи обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.

Тим часом синоптик Наталія Діденко повідомила, що у Києві у суботу йтиме дощ, а ввечері стихне.

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