Аваков звинуватив Зеленського у руйнуванні українського бізнесу однією заявою

Аня Мартинюк 27 листопада 2021, 09:09

Про держпереворот.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що екс-міністр МВС Арсен Аваков прокоменутвав виступ президента Володимира Зеленського на прес-марафоні, який відбувся днем раніше. За його словами, слова президента про можливий держпереворот призвели до того, що впали акції не лише ДПЕК олігарха Ріната Ахметова, а й інших українських компаній.

Про це Аваков заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

«Ми увійшли в складний період. У нас проблеми в енергетиці, ми йдемо тонкою лінією. У нас проблеми з фінансами. І президент у прямому ефірі дозволяє собі атакувати великий бізнес. Деякі з вас усвідомлюють або розуміють, але в цей момент за дві години акції всіх українських компаній – не тільки ДТЕК Ріната Ахметова – всіх українських компаній на Лондонській біржі впали дуже серйозно. Україна за ці дві години втратила мільярди в економіці. Я не хотів би, щоб наш президент був причиною таких ситуацій», - заявив Аваков.

Нагадаємо, за словами Зеленського, держпереворот нібито готує олігарх Рінат Ахметов.