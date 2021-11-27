В Україні оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки 09:37
Аваков звинуватив Зеленського у руйнуванні українського бізнесу однією заявою 09:09
В Україні другий день знижується захворюваність на ковід 08:30
В Україні утилізують 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca 14:10
У приложении Дія можна завантажувати сертифікат про вакцинацію у форматі PDF 13:14
Зеленський зізнався, що іноді ухвалює помилкові рішення 12:37
ДТП за участі вантажівки у Харкові: Винуватець аварії був п'яний 12:06
Стало відомо, скільки дітей в Україні померло від ковіду 11:27
В Україні фіксуєтсья зменшення захворюваності на коронавірус 09:41
У Португалії тест на Covid пред'являтимуть навіть вакциновані 09:02
Українські діти почали отримувати ковід-сертифікати у «Дії» 08:32
Євросоюз хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів на три місяці 13:19
НСЗУ розповіла, де перехворілим на ковід українцям шукати психологічну допомогу 12:49
Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії 12:15
Уже є наслідки: Столичне кафе «Ресторація К» пускає до себе без ковід-сертифікатів 10:48
Про держпереворот.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що екс-міністр МВС Арсен Аваков прокоменутвав виступ президента Володимира Зеленського на прес-марафоні, який відбувся днем раніше. За його словами, слова президента про можливий держпереворот призвели до того, що впали акції не лише ДПЕК олігарха Ріната Ахметова, а й інших українських компаній.
Про це Аваков заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
«Ми увійшли в складний період. У нас проблеми в енергетиці, ми йдемо тонкою лінією. У нас проблеми з фінансами. І президент у прямому ефірі дозволяє собі атакувати великий бізнес. Деякі з вас усвідомлюють або розуміють, але в цей момент за дві години акції всіх українських компаній – не тільки ДТЕК Ріната Ахметова – всіх українських компаній на Лондонській біржі впали дуже серйозно. Україна за ці дві години втратила мільярди в економіці. Я не хотів би, щоб наш президент був причиною таких ситуацій», - заявив Аваков.
Нагадаємо, за словами Зеленського, держпереворот нібито готує олігарх Рінат Ахметов.
09:37: В Україні оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки
09:09: Аваков звинуватив Зеленського у руйнуванні українського бізнесу однією заявою
08:30: В Україні другий день знижується захворюваність на ковід
14:10: В Україні утилізують 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca
13:40: Зеленський натякнув, що може не піти на другий термін
13:14: У приложении Дія можна завантажувати сертифікат про вакцинацію у форматі PDF
12:37: Зеленський зізнався, що іноді ухвалює помилкові рішення
12:06: ДТП за участі вантажівки у Харкові: Винуватець аварії був п'яний
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.