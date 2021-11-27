Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Аваков звинуватив Зеленського у руйнуванні українського бізнесу однією заявою
  • Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії
  • Під ВРУ стартувала акція противників вакцинації та карантину

Аваков звинуватив Зеленського у руйнуванні українського бізнесу однією заявою

Аня Мартинюк 27 листопада 2021, 09:09
Версія для друку
Аваков звинуватив Зеленського у руйнуванні українського бізнесу однією заявою

Про держпереворот. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що екс-міністр МВС Арсен Аваков прокоменутвав виступ президента Володимира Зеленського на прес-марафоні, який відбувся днем раніше. За його словами, слова президента про можливий держпереворот призвели до того, що впали акції не лише ДПЕК олігарха Ріната Ахметова, а й інших українських компаній.

Про це Аваков заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

«Ми увійшли в складний період. У нас проблеми в енергетиці, ми йдемо тонкою лінією. У нас проблеми з фінансами. І президент у прямому ефірі дозволяє собі атакувати великий бізнес. Деякі з вас усвідомлюють або розуміють, але в цей момент за дві години акції всіх українських компаній – не тільки ДТЕК Ріната Ахметова – всіх українських компаній на Лондонській біржі впали дуже серйозно. Україна за ці дві години втратила мільярди в економіці. Я не хотів би, щоб наш президент був причиною таких ситуацій», - заявив Аваков.

Нагадаємо, за словами Зеленського, держпереворот нібито готує олігарх Рінат Ахметов.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції