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26 листопада виявили 14 200 хворих на ковід.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 листопада, у прес-службі МЗ заявили, що за минулу добу коронавірус виявили у 14 200 людей. Серед них 1 296 дітей та 212 медиків. Відомо, що 3305 осіб потрапили до лікарні. 568 випадків хвороби виявилися летальними.
Разом з тим одужали 22 946 українців. Щеплення від коронавірусу зробили 279 776 людей. Першу дозу отримали 81 459 українців, другу – 198 317 осіб.
Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні виявили вже 3414540 випадків коронавірусу. Одужали 2899967 осіб. Число летальних випадків 84717.
09:37: В Україні оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки
09:09: Аваков звинуватив Зеленського у руйнуванні українського бізнесу однією заявою
08:30: В Україні другий день знижується захворюваність на ковід
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