В Україні другий день знижується захворюваність на ковід

Аня Мартинюк 27 листопада 2021, 08:30

26 листопада виявили 14 200 хворих на ковід.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, у прес-службі МЗ заявили, що за минулу добу коронавірус виявили у 14 200 людей. Серед них 1 296 дітей та 212 медиків. Відомо, що 3305 осіб потрапили до лікарні. 568 випадків хвороби виявилися летальними.

Разом з тим одужали 22 946 українців. Щеплення від коронавірусу зробили 279 776 людей. Першу дозу отримали 81 459 українців, другу – 198 317 осіб.

Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні виявили вже 3414540 випадків коронавірусу. Одужали 2899967 осіб. Число летальних випадків 84717.