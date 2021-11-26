В Україні утилізують 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Аня Мартинюк 26 листопада 2021, 14:10

Головний санлікар розповів, чому так багато доз не використали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що в Україні утилізують вакцину AstraZeneca, термін дії якої закінчився в кінці жовтня. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, як проходить ця процедура.

За йог ословами, вакцину звозять до складів, звозять до національного складу, тоді оформлюють договір на утилізацію, і лише після того передають профільній організації, яка має відповідну ліцензію.

Він уточнив, що утилізації підлягає трохи більше ніж 400 тисяч доз вакцини. Ігор Кузін вважає, що ьака велика кількість невикористаної вакцини свідчить про певні антивакцинальні настрої та інформацію про побічки від вакцини.