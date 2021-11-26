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А також про те, що президентські вибори можуть бути раніше за парламентські.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що у ході прес-марафону президент Володимир Зеленський зробив натяк, що президентські вибори можуть бути раніше за парламентські. Разом з тим він ще не знає, чи готовий іти на другий термін.
«Це вирішуватиме суспільство і народ, а не маніпулятивні рейтинги. Я прийматиму рішення з сім'єю та дітьми», - заявив він.
Зеленський додав, що його донька страждає через статус свого батька і не хоче жити з охороною.
14:10: В Україні утилізують 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca
13:40: Зеленський натякнув, що може не піти на другий термін
13:14: У приложении Дія можна завантажувати сертифікат про вакцинацію у форматі PDF
12:37: Зеленський зізнався, що іноді ухвалює помилкові рішення
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