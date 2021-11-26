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Зеленський натякнув, що може не піти на другий термін

Аня Мартинюк 26 листопада 2021, 13:40
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Зеленський натякнув, що може не піти на другий термін

А також про те, що президентські вибори можуть бути раніше за парламентські.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що у ході прес-марафону президент Володимир Зеленський зробив натяк, що президентські вибори можуть бути раніше за парламентські. Разом з тим він ще не знає, чи готовий іти на другий термін.

«Це вирішуватиме суспільство і народ, а не маніпулятивні рейтинги. Я прийматиму рішення з сім'єю та дітьми», - заявив він.

Зеленський додав, що його донька страждає через статус свого батька і не хоче жити з охороною.

 

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