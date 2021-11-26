У приложении Дія можна завантажувати сертифікат про вакцинацію у форматі PDF

Аня Мартинюк 26 листопада 2021, 13:14

Скріншоти робити тепер не доведеться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що у додатку «Дія» українці тепер можуть завантажувати сертифікат про вакцинацію у форматі PDF.

Відповідну заяву зробив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Тепер можливість скачати Covid-сертифікат про вакцинацію є і в додатку "Дія" у форматі PDF (раніше можливо було тільки на порталі). Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково завантажують сертифікат з порталу, роблять скріншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити у додатку», - додав міністр.

Це означає, що для демонстрації сертифікату тепер не потрібно заходити в додаток.