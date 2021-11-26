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Зеленський зізнався, що іноді ухвалює помилкові рішення

Аня Мартинюк 26 листопада 2021, 12:37
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Зеленський зізнався, що іноді ухвалює помилкові рішення

Але є й результативні. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що український президент Володимир Зеленський виступив під час прес-марафону «30 питань президенту України». Він заявив, що ухвалив чимало результативних рішень, але деякі бувають хибними.

«Я щодня приймаю сто рішень, правильних, неправильних. Іноді, на жаль, помилкові. Але я їх приймаю, рухаюся вперед. У мене немає часу комунікувати всі мої рішення із суспільством. У своєму гаманці у мене немає медіа, зовсім, щоб хтось то допомагав комунікувати», - заявив він.

Зеленський додав, що стосується коронавірусу, в Україні облаштовано 90 тисяч ліжок і є вакцини від ковіду. 

 

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