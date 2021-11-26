ДТП за участі вантажівки у Харкові: Винуватець аварії був п'яний

Аня Мартинюк 26 листопада 2021, 12:06

Винуватцю аварії готуються повідомити про підозру.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що водій вантажівки MAN, який днем раніше влаштував аварію у Харкові, був п'яний. Наразі чоловік затриманий, вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

У відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області зазначили, що чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, увечері 25 листопада на в'їзді до Харкова в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське зіткнулися Chevrolet Nubira, який перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора, та автомобіль "MAN" із напівпричепом, він їхав на заборонений сигнал. На жаль, загинули 49-річний водій таксі та двоє його пасажирів – 49-річна жінка та трирічна дівчинка.