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Стало відомо, скільки дітей в Україні померло від ковіду

Аня Мартинюк 26 листопада 2021, 11:27
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Стало відомо, скільки дітей в Україні померло від ковіду

Також відома статистика щеплених проти ковіду підлітків. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що за період пандемії захворіли на коронавірус понад 150 тисяч дітей. 

«За інформацією РНБО, на сьогодні двома дозами щеплено 70 тисяч дітей, однією – майже 50 тисяч», - додав він.

 Михайло Радуцький додав, що понад 50 дітей померли через ковід.

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