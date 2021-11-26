У Львові почали вакцинувати безпритульних

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Від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що у Львові стартувала вакцинація безпритульних людей. Як відомо, що у місті нараховано понад 2000 безпритульних. Скількох вакцинують – невідомо. Як наголошується, вакцинація добровільна.
Напередодні під час благодійних обідів безпритульним роздавали інформаційні листівки про вакцинацію.
Заступник голови спільноти взаємодопомоги "Оселя" Наталія Саноцька повідомила, що люди отримають довідки про вакцинацію.
12:06: ДТП за участі вантажівки у Харкові: Винуватець аварії був п'яний
11:27: Стало відомо, скільки дітей в Україні померло від ковіду
09:41: В Україні фіксуєтсья зменшення захворюваності на коронавірус
09:02: У Португалії тест на Covid пред'являтимуть навіть вакциновані
08:32: Українські діти почали отримувати ковід-сертифікати у «Дії»
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