У Львові почали вакцинувати безпритульних

Аня Мартинюк 26 листопада 2021, 10:49

Від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що у Львові стартувала вакцинація безпритульних людей. Як відомо, що у місті нараховано понад 2000 безпритульних. Скількох вакцинують – невідомо. Як наголошується, вакцинація добровільна.

Напередодні під час благодійних обідів безпритульним роздавали інформаційні листівки про вакцинацію.

Заступник голови спільноти взаємодопомоги "Оселя" Наталія Саноцька повідомила, що люди отримають довідки про вакцинацію.