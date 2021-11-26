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У Львові почали вакцинувати безпритульних

Аня Мартинюк 26 листопада 2021, 10:49
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У Львові почали вакцинувати безпритульних

Від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що у Львові стартувала вакцинація безпритульних людей. Як відомо, що у місті нараховано понад 2000 безпритульних. Скількох вакцинують – невідомо. Як наголошується, вакцинація добровільна. 

Напередодні під час благодійних обідів безпритульним роздавали інформаційні листівки про вакцинацію.

Заступник голови спільноти взаємодопомоги "Оселя" Наталія Саноцька повідомила, що люди отримають довідки про вакцинацію.

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