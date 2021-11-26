У «червоній» зоні досі Київ та 18 областей

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Проте «жовта» зона розширилась на дві області.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що жовта зона карантину в Україні розширилася вдвічі. Тепер у ній Тернопільська, Кіровоградська, Закарпатська, Чернівецька області. У Червоній зоні Київ та 18 обласей. Це Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська, Вінницька області.
У помаранчевій зоні, за даними прес-служби МОЗ, Полтавська та Харківська області. Раніше у МОЗ анонсували вихід з червоної зони Луганської та Львівської області.
09:41: В Україні фіксуєтсья зменшення захворюваності на коронавірус
09:02: У Португалії тест на Covid пред'являтимуть навіть вакциновані
08:32: Українські діти почали отримувати ковід-сертифікати у «Дії»
13:19: Євросоюз хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів на три місяці
12:49: НСЗУ розповіла, де перехворілим на ковід українцям шукати психологічну допомогу
12:15: Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії
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