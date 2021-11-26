У «червоній» зоні досі Київ та 18 областей

Аня Мартинюк 26 листопада 2021, 10:14

Проте «жовта» зона розширилась на дві області.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що жовта зона карантину в Україні розширилася вдвічі. Тепер у ній Тернопільська, Кіровоградська, Закарпатська, Чернівецька області. У Червоній зоні Київ та 18 обласей. Це Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська, Вінницька області.

У помаранчевій зоні, за даними прес-служби МОЗ, Полтавська та Харківська області. Раніше у МОЗ анонсували вихід з червоної зони Луганської та Львівської області.