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У «червоній» зоні досі Київ та 18 областей

Аня Мартинюк 26 листопада 2021, 10:14
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У «червоній» зоні досі Київ та 18 областей

Проте «жовта» зона розширилась на дві області. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що жовта зона карантину в Україні розширилася вдвічі. Тепер у ній Тернопільська, Кіровоградська, Закарпатська, Чернівецька області. У Червоній зоні Київ та 18 обласей. Це Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська, Вінницька області.

У помаранчевій зоні, за даними прес-служби МОЗ, Полтавська та Харківська області. Раніше у МОЗ анонсували вихід з червоної зони Луганської та Львівської області.

 

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