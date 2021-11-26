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За добу виявлено 15 936 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 листопада,у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 15 936 українців з діагнозом ковід. Так, захворюваність йде на спад.
Серед нових хворих 1 394 дитини та 303 медики. Також зазначається, що протягом минулої доби до лікарень потрапили 3208 осіб. На жаль, зафіксовано 608 летальних випадків.
Разом з тим одужали 24 569 українців, а щеплення зробили 273 875 пацієнтів. Першу дозу отримали 81 516 українців, другу – 192 359 осіб. Також у відомстві відзначили, що 42,4% дорослого населення країни отримало щонайменше одну дозу вакцини.
09:41: В Україні фіксуєтсья зменшення захворюваності на коронавірус
09:02: У Португалії тест на Covid пред'являтимуть навіть вакциновані
08:32: Українські діти почали отримувати ковід-сертифікати у «Дії»
13:19: Євросоюз хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів на три місяці
12:49: НСЗУ розповіла, де перехворілим на ковід українцям шукати психологічну допомогу
12:15: Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії
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