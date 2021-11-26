В Україні фіксуєтсья зменшення захворюваності на коронавірус

Аня Мартинюк 26 листопада 2021, 09:41

За добу виявлено 15 936 нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада,у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 15 936 українців з діагнозом ковід. Так, захворюваність йде на спад.

Серед нових хворих 1 394 дитини та 303 медики. Також зазначається, що протягом минулої доби до лікарень потрапили 3208 осіб. На жаль, зафіксовано 608 летальних випадків.

Разом з тим одужали 24 569 українців, а щеплення зробили 273 875 пацієнтів. Першу дозу отримали 81 516 українців, другу – 192 359 осіб. Також у відомстві відзначили, що 42,4% дорослого населення країни отримало щонайменше одну дозу вакцини.