В Україні фіксуєтсья зменшення захворюваності на коронавірус 09:41
У Португалії тест на Covid пред'являтимуть навіть вакциновані 09:02
Українські діти почали отримувати ковід-сертифікати у «Дії» 08:32
Євросоюз хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів на три місяці 13:19
НСЗУ розповіла, де перехворілим на ковід українцям шукати психологічну допомогу 12:49
Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії 12:15
Уже є наслідки: Столичне кафе «Ресторація К» пускає до себе без ковід-сертифікатів 10:48
Україна вчетверо скоротила термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів 14:11
Усик зберіг друге місце у свіжому рейтингу найкращих боксерів світу 13:40
Моргенштерн покинув Росію після звинувачень про торгівлю наркотиками 13:15
Під ВРУ стартувала акція противників вакцинації та карантину 11:10
Характеристики электрокаров: FAW BESTUN B30 2019 и Volkswagen e-Tharu 2020 08:36
У Новій Зеландії по-новому боротимуться з коронавірусом 14:00
Ще три регіони України готоються вийти з червоної зони 13:39
Але це правило стосуватиметься не лише туристів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що з 1 грудня у Португалії посилюють карантин. Усі, хто прибуває в країну, муситимуть демонструвати негативний тест на коронавірус. Навіть якщо такі мандрівники пройшли вакцинацію.
«Неважливо, наскільки успішний наш рівень вакцинації – ми повинні бути пильними, тому що ми заходимо в етап підвищеного ризику. Ми зафіксували значне зростання випадків у ЄС, адже Португалія не острів», - заявив прем’єр-міністр країни Антоніу Кошту.
Тест треба буде демонструвати при відвідуванні нічних клубів, барів, масових заходів. Такі правила діятимуть й для жителів Португалії, які вакцинувалися.
09:41: В Україні фіксуєтсья зменшення захворюваності на коронавірус
09:02: У Португалії тест на Covid пред'являтимуть навіть вакциновані
08:32: Українські діти почали отримувати ковід-сертифікати у «Дії»
13:19: Євросоюз хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів на три місяці
12:49: НСЗУ розповіла, де перехворілим на ковід українцям шукати психологічну допомогу
12:15: Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.