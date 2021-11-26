У Португалії тест на Covid пред'являтимуть навіть вакциновані

Аня Мартинюк 26 листопада 2021, 09:02

Але це правило стосуватиметься не лише туристів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що з 1 грудня у Португалії посилюють карантин. Усі, хто прибуває в країну, муситимуть демонструвати негативний тест на коронавірус. Навіть якщо такі мандрівники пройшли вакцинацію.

«Неважливо, наскільки успішний наш рівень вакцинації – ми повинні бути пильними, тому що ми заходимо в етап підвищеного ризику. Ми зафіксували значне зростання випадків у ЄС, адже Португалія не острів», - заявив прем’єр-міністр країни Антоніу Кошту.

Тест треба буде демонструвати при відвідуванні нічних клубів, барів, масових заходів. Такі правила діятимуть й для жителів Португалії, які вакцинувалися.