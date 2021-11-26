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Про це повідомили у Мінцифрах.
Новину передає «Преса України».
Керівник розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік повідомив, що у додатку «Дія» з'явилися ковід-сертифікати підлітком віком від 12 років. Він додав, що наразі в «Дії» зареєстровано майже 11 мільйонів українців, а сертифікат про вакцинацію згенерували вже близько 7 мільйонів людей.
«Сертифікат про вакцинацію на даний момент згенерували ще не всі. Сертифікат генерують навіть діти. Отримати сертифікат у "Діє" можуть навіть діти від 12 років. Поки що його згенерувала невелика кількість людей», - розповів Банік.
До слова, раніше стало відомо, що у додатку з'явилися ковід-сертифікати на основі результату ПЛР-тесту.
09:41: В Україні фіксуєтсья зменшення захворюваності на коронавірус
09:02: У Португалії тест на Covid пред'являтимуть навіть вакциновані
08:32: Українські діти почали отримувати ковід-сертифікати у «Дії»
13:19: Євросоюз хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів на три місяці
12:49: НСЗУ розповіла, де перехворілим на ковід українцям шукати психологічну допомогу
12:15: Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії
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