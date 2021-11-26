Українські діти почали отримувати ковід-сертифікати у «Дії»

Аня Мартинюк 26 листопада 2021, 08:32

Про це повідомили у Мінцифрах.

Новину передає «Преса України».

Керівник розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік повідомив, що у додатку «Дія» з'явилися ковід-сертифікати підлітком віком від 12 років. Він додав, що наразі в «Дії» зареєстровано майже 11 мільйонів українців, а сертифікат про вакцинацію згенерували вже близько 7 мільйонів людей.

«Сертифікат про вакцинацію на даний момент згенерували ще не всі. Сертифікат генерують навіть діти. Отримати сертифікат у "Діє" можуть навіть діти від 12 років. Поки що його згенерувала невелика кількість людей», - розповів Банік.

До слова, раніше стало відомо, що у додатку з'явилися ковід-сертифікати на основі результату ПЛР-тесту.