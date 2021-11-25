Синоптик попередила українців про штормовий вітер

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Та теплі вихідні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 листопада, український синоптик Наталка Діденко повідомила, що останній робочий день тижня в Україні буде вітряним. Про це вона написала у соцмережі.
«Південний вітер розганятиметься до 7-12 метрів за секунду, а пориви можливі до штормових, до 15-22 метрів за секунду. Дощів буде мало, лише аж ввечері на крайньому заході України та у південних районах Одещини», - зазначила вона.
Денна температура повітря очікується +4+10 градусів, на Сході та на північному +2+5 градусів, а вночі -3-7 градусів. У столиці без опадів, вдень до +7 градусів. За прогнозом синоптика, на вихідних в Україні періодично йтимуть дощі, буде тепло та вітряно.
13:19: Євросоюз хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів на три місяці
12:49: НСЗУ розповіла, де перехворілим на ковід українцям шукати психологічну допомогу
12:15: Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії
10:48: Уже є наслідки: Столичне кафе «Ресторація К» пускає до себе без ковід-сертифікатів
14:11: Україна вчетверо скоротила термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів
13:40: Усик зберіг друге місце у свіжому рейтингу найкращих боксерів світу
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