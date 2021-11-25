Синоптик попередила українців про штормовий вітер

Аня Мартинюк 25 листопада 2021, 13:56

Та теплі вихідні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 листопада, український синоптик Наталка Діденко повідомила, що останній робочий день тижня в Україні буде вітряним. Про це вона написала у соцмережі.

«Південний вітер розганятиметься до 7-12 метрів за секунду, а пориви можливі до штормових, до 15-22 метрів за секунду. Дощів буде мало, лише аж ввечері на крайньому заході України та у південних районах Одещини», - зазначила вона.

Денна температура повітря очікується +4+10 градусів, на Сході та на північному +2+5 градусів, а вночі -3-7 градусів. У столиці без опадів, вдень до +7 градусів. За прогнозом синоптика, на вихідних в Україні періодично йтимуть дощі, буде тепло та вітряно.