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Євросоюз хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів на три місяці

Аня Мартинюк 25 листопада 2021, 13:19
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Євросоюз хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів на три місяці

Це означає, що туристам доведеться знову колотися вакциною. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, що Євросоюз планує скоротити термін дії ковід-сертифікатів. А саме з року до 9 місяців. Це означає, що для подорожей можливо треба буде робити бустерне щеплення.

Також Брюссель виступатиме за те, щоб країни відкривали кордони для щеплених туристів. Повністю відкритися пропонується з 10 січня для тих, хто вакцинований схваленою ВООЗ вакциною.

 

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