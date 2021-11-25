Євросоюз хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів на три місяці

Аня Мартинюк 25 листопада 2021, 13:19

Це означає, що туристам доведеться знову колотися вакциною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, що Євросоюз планує скоротити термін дії ковід-сертифікатів. А саме з року до 9 місяців. Це означає, що для подорожей можливо треба буде робити бустерне щеплення.

Також Брюссель виступатиме за те, щоб країни відкривали кордони для щеплених туристів. Повністю відкритися пропонується з 10 січня для тих, хто вакцинований схваленою ВООЗ вакциною.