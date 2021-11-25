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Це означає, що туристам доведеться знову колотися вакциною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, що Євросоюз планує скоротити термін дії ковід-сертифікатів. А саме з року до 9 місяців. Це означає, що для подорожей можливо треба буде робити бустерне щеплення.
Також Брюссель виступатиме за те, щоб країни відкривали кордони для щеплених туристів. Повністю відкритися пропонується з 10 січня для тих, хто вакцинований схваленою ВООЗ вакциною.
13:19: Євросоюз хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів на три місяці
12:49: НСЗУ розповіла, де перехворілим на ковід українцям шукати психологічну допомогу
12:15: Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії
10:48: Уже є наслідки: Столичне кафе «Ресторація К» пускає до себе без ковід-сертифікатів
14:11: Україна вчетверо скоротила термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів
13:40: Усик зберіг друге місце у свіжому рейтингу найкращих боксерів світу
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