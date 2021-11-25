Євросоюз хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів на три місяці 13:19
НСЗУ розповіла, де перехворілим на ковід українцям шукати психологічну допомогу 12:49
Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії 12:15
Уже є наслідки: Столичне кафе «Ресторація К» пускає до себе без ковід-сертифікатів 10:48
Україна вчетверо скоротила термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів 14:11
Усик зберіг друге місце у свіжому рейтингу найкращих боксерів світу 13:40
Моргенштерн покинув Росію після звинувачень про торгівлю наркотиками 13:15
Під ВРУ стартувала акція противників вакцинації та карантину 11:10
У Новій Зеландії по-новому боротимуться з коронавірусом 14:00
Ще три регіони України готоються вийти з червоної зони 13:39
Українці щороку платитимуть Pfizer за вакцину від ковіду 13:18
Денисова закликала Кабмін не усувати нещеплених українців від роботи 12:47
Чорна п'ятниця: Покупцям нагадали, що 9 з 10 «пропозицій» будуть не найкращими 10:39
Її надаватимуть безкоштовно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, де українці, які перехворіли коронавірусом, можуть отримати психологічну допомогу. Національна служба здоров'я України повідомила, що такі пацієнти можуть не брати направлення у сімейного лікаря. Вони одразу можуть звернутися до психіатра, психолога чи психотерапевта.
Гроші за прийом платити не треба. Також допомогу можуть надати за такими телефонами:
Київський міський психоневрологічний диспансер №5 – (044) 456 17 02 та (044) 456 17 25;
Центр психічного здоров'я та травмотерапії "Інтеграція" – (067) 594 94 46, (095) 913 69 41;
Lifeline Ukraine, національна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров'я – 7333;
Національна дитяча гаряча лінія - 0800500225 або 116111 (з мобільного).
У довідковій службі "Здоров'я" за телефоном 158.
13:19: Євросоюз хоче скоротити термін дії ковід-сертифікатів на три місяці
12:49: НСЗУ розповіла, де перехворілим на ковід українцям шукати психологічну допомогу
12:15: Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії
10:48: Уже є наслідки: Столичне кафе «Ресторація К» пускає до себе без ковід-сертифікатів
14:11: Україна вчетверо скоротила термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів
13:40: Усик зберіг друге місце у свіжому рейтингу найкращих боксерів світу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.