НСЗУ розповіла, де перехворілим на ковід українцям шукати психологічну допомогу

Аня Мартинюк 25 листопада 2021, 12:49

Її надаватимуть безкоштовно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, де українці, які перехворіли коронавірусом, можуть отримати психологічну допомогу. Національна служба здоров'я України повідомила, що такі пацієнти можуть не брати направлення у сімейного лікаря. Вони одразу можуть звернутися до психіатра, психолога чи психотерапевта.

Гроші за прийом платити не треба. Також допомогу можуть надати за такими телефонами:

Київський міський психоневрологічний диспансер №5 – (044) 456 17 02 та (044) 456 17 25;

Центр психічного здоров'я та травмотерапії "Інтеграція" – (067) 594 94 46, (095) 913 69 41;

Lifeline Ukraine, національна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров'я – 7333;

Національна дитяча гаряча лінія - 0800500225 або 116111 (з мобільного).

У довідковій службі "Здоров'я" за телефоном 158.