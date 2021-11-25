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Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії

Аня Мартинюк 25 листопада 2021, 12:15
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Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії

Не всім під силу «гратися» з додатком. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, як українці можуть перевірити в додатку «Дія» ковід-сертифікат. Для того, щоб перевірити QR-код документу, достатньо авторизуватися у додатку, натиснути на іконку QR у верхньому правому куті екрана, навести камеру на QR-код сертифіката клієнта.

Щоб виконати ці маніпуляції повинен бути хороший доступ до Інтернету. Також на смартфоні має бути встановлена остання версія програми «Дія».

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