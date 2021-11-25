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Італійці матимуть «супер ковід-сертифікати»

Аня Мартинюк 25 листопада 2021, 11:31
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Італійці матимуть «супер ковід-сертифікати»

А саме в період новорічних свят.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, що Рада міністрів Італії затвердила указ, яким в країні запроваджують так званий «Super Green Pass». Це «супер ковідний-сертифікат» або ж «зелена перепустка» для тих, хто зробив щеплення від ковіду або перехворів на нього.

Документ діятиме у період різдвяних та новорічних свят, а саме з 6 грудня по 15 січня. Дію документу а разу потреби продовжать.

За даними видання The Gurdian, «Super Green Pass» відкриватиме італійцям двері у кінотеатри, театри, тренажерні зали, нічні клуби, гірськолижні витяги та стадіони, а також у бари та ресторани. Наразі не щеплені італійці користуються перепусткою Green Pass, яка за наявності негативного тесту на ковід дозволяє користуватися громадським транспортом.

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