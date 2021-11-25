Італійці матимуть «супер ковід-сертифікати»

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А саме в період новорічних свят.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, що Рада міністрів Італії затвердила указ, яким в країні запроваджують так званий «Super Green Pass». Це «супер ковідний-сертифікат» або ж «зелена перепустка» для тих, хто зробив щеплення від ковіду або перехворів на нього.
Документ діятиме у період різдвяних та новорічних свят, а саме з 6 грудня по 15 січня. Дію документу а разу потреби продовжать.
За даними видання The Gurdian, «Super Green Pass» відкриватиме італійцям двері у кінотеатри, театри, тренажерні зали, нічні клуби, гірськолижні витяги та стадіони, а також у бари та ресторани. Наразі не щеплені італійці користуються перепусткою Green Pass, яка за наявності негативного тесту на ковід дозволяє користуватися громадським транспортом.
12:15: Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії
10:48: Уже є наслідки: Столичне кафе «Ресторація К» пускає до себе без ковід-сертифікатів
14:11: Україна вчетверо скоротила термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів
13:40: Усик зберіг друге місце у свіжому рейтингу найкращих боксерів світу
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