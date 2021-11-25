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Наявність ганебного документу просто не перевіряють.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, що у Києві співвласник кафе публічно заявив, що пускатиме у свій заклад усіх відвідувачів, незалежно від того, є у них ковід-сертифікат чи ні. Співвласник «Ресторації К» Руслан Кривоніс опублікував відповідну заяву всуцмережах.
«На території Ресторації К2 не буде дискримінації за ковідними документами ... ми раді бачити всіх гостей, незалежно від їх статусу ... Я закликаю всіх зберігати адекватність, мудрість і боротися з гидотою, що відбувається навколо. Бажано, щоб ви підтримували заклади, які не займаються дискримінацією...і робили висновок, адже люди у всіх інших країнах повстають....давайте думати про майбутнє наших дітей», - заявив він.
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Однак така заява не залишилась без уваги недоброзичливців. Руслан Кривоніс відзначив, що почали відбуватися «дивні речі». А саме: на робочий телефон кафе весь час хтось дзвонить і каже гидоти, люди роблять фейкові замовлення та зникають відгуки у гугл-картах. Нагадаємо, раніше пускати всіх в умовах карантину вирішило київське кафе Nebos, після чого в нього навідалися з перевірками.
12:15: Українцям розповіли, як перевірити ковід-сертифікат в Дії
10:48: Уже є наслідки: Столичне кафе «Ресторація К» пускає до себе без ковід-сертифікатів
14:11: Україна вчетверо скоротила термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів
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