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Документ діятиме протягом 30 днів.
Новину передає «Преса України».
Кабмін у чотири рази скоротив термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів. Тепер він діятиме всього тридцять днів. Про це сьогодні, 24 листопада, повідомили на засіданні уряду.
«Змінено термін дії "жовтого" COVID-сертифікату, який підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів», - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Нагадаємо, у Києві проходить мітинг проти вакцинації від коронавірусу.
14:11: Україна вчетверо скоротила термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів
13:40: Усик зберіг друге місце у свіжому рейтингу найкращих боксерів світу
13:15: Моргенштерн покинув Росію після звинувачень про торгівлю наркотиками
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