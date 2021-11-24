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Україна вчетверо скоротила термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів

Аня Мартинюк 24 листопада 2021, 14:11
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Україна вчетверо скоротила термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів

Документ діятиме протягом 30 днів.

Новину передає «Преса України».

Кабмін у чотири рази скоротив термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів. Тепер він діятиме всього тридцять днів. Про це сьогодні, 24 листопада, повідомили на засіданні уряду.

«Змінено термін дії "жовтого" COVID-сертифікату, який підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів», - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, у Києві проходить мітинг проти вакцинації від коронавірусу.

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