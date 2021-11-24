Усик зберіг друге місце у свіжому рейтингу найкращих боксерів світу

Аня Мартинюк 24 листопада 2021, 13:40

Попереду нього мексиканець Сауль Альварес.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що гордість України, Олександр Усик, у свіжому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring зайняв друге місце.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі поступився Саулю Альваресу. Останній нещодавно став абсолютним чемпіоном світу після нокауту у бою з Шоном Портером.