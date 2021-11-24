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Попереду нього мексиканець Сауль Альварес.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що гордість України, Олександр Усик, у свіжому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring зайняв друге місце.
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі поступився Саулю Альваресу. Останній нещодавно став абсолютним чемпіоном світу після нокауту у бою з Шоном Портером.
14:11: Україна вчетверо скоротила термін дії "жовтих" ковід-сертифікатів
13:40: Усик зберіг друге місце у свіжому рейтингу найкращих боксерів світу
13:15: Моргенштерн покинув Росію після звинувачень про торгівлю наркотиками
11:10: Під ВРУ стартувала акція противників вакцинації та карантину
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