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Моргенштерн покинув Росію після звинувачень про торгівлю наркотиками

Аня Мартинюк 24 листопада 2021, 13:15
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Моргенштерн покинув Росію після звинувачень про торгівлю наркотиками

Адвокат виконавця дав перший коментар. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що відомий в Україні російський співак Моргенштерн покинув батьківщину. Так, він скористався потягом, який прямував з Москви у Мінськ. 

За даними ЗМІ, виконавець покинув Росію після заяви голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна про те, що репер начебто торгує наркотиками.

«Моргенштерна бачили сьогодні вранці разом із дружиною та охоронцем під час посадки на потяг Москва-Мінськ у Смоленську», - відзначили ЗМІ.

Адвокат Моргенштерна Сергій Жорін наразі відповідає, що не може "ні підтвердити, ні спростувати" інформацію про від'їзд Моргенштерна.

 

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