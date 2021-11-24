Акція проти вакцинації: Люди перевернули держпрапори

Моргенштерн покинув Росію після звинувачень про торгівлю наркотиками 13:15
Під ВРУ стартувала акція противників вакцинації та карантину 11:10
У Новій Зеландії по-новому боротимуться з коронавірусом 14:00
Ще три регіони України готоються вийти з червоної зони 13:39
Українці щороку платитимуть Pfizer за вакцину від ковіду 13:18
Денисова закликала Кабмін не усувати нещеплених українців від роботи 12:47
Чорна п'ятниця: Покупцям нагадали, що 9 з 10 «пропозицій» будуть не найкращими 10:39
45 загиблих: У Болгарії туристичний автобус потрапив у ДТП 10:04
У Німеччині невакцинованим від ковіду відмовлять в евтаназії 13:10
На American Music Awards 2021 музична зірка прийшла в золотій масці 12:45
Ляшко розповів, коли українців «колотимуть» від ковіду третій раз 11:00
Українцям в «червоній» зоні дозволять стояти в маршрутках 09:40
Перевернутий прапор є міжнародним символом нещастя. Це протестний символ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 листопада, у Києві проходить акція протесту проти вакцинації та карантинних обмежень. Учасники акції взяли з собою не лише плакати з гаслами, а й прапори України. Однак державний символ вони перевернули.
Як відомо, 3 листопада вже відбувалася подубна акція. На ній затримали лідера «антивакцинаторів» Остапа Стахіва. Його назвали «рукою Кремля» та звинуватили у держзраді.
13:15: Моргенштерн покинув Росію після звинувачень про торгівлю наркотиками
11:10: Під ВРУ стартувала акція противників вакцинації та карантину
14:00: У Новій Зеландії по-новому боротимуться з коронавірусом
13:39: Ще три регіони України готоються вийти з червоної зони
13:18: Українці щороку платитимуть Pfizer за вакцину від ковіду
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.