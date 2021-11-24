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Акція проти вакцинації: Люди перевернули держпрапори

Аня Мартинюк 24 листопада 2021, 12:38
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Акція проти вакцинації: Люди перевернули держпрапори

Перевернутий прапор є міжнародним символом нещастя. Це протестний символ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 листопада, у Києві проходить акція протесту проти вакцинації та карантинних обмежень. Учасники акції взяли з собою не лише плакати з гаслами, а й прапори України. Однак державний символ вони перевернули.

Як відомо, 3 листопада вже відбувалася подубна акція. На ній затримали лідера «антивакцинаторів» Остапа Стахіва. Його назвали «рукою Кремля» та звинуватили у держзраді.

 

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