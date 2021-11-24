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Люди відстоюють свої законні права.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що у Києві під ВРУ стартував анонсований напередодні мітинг противників примусової вакцинації та карантину. Близько тисячі людей підійшли під стіни парламенту. За словами мітингувальників, їх могло бути більше, але поліція блокує прохід автобусів з небайдужими до свогоїх прав учасників акції.
Учасники акції традиційно принесли з собою тематичні плакати.
Нагадаємо, подібна акція проходила 3 листопада.
11:10: Під ВРУ стартувала акція противників вакцинації та карантину
14:00: У Новій Зеландії по-новому боротимуться з коронавірусом
13:39: Ще три регіони України готоються вийти з червоної зони
13:18: Українці щороку платитимуть Pfizer за вакцину від ковіду
12:47: Денисова закликала Кабмін не усувати нещеплених українців від роботи
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