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Гордон про Зеленського: Він для мене помер

Аня Мартинюк 24 листопада 2021, 10:37
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Гордон про Зеленського: Він для мене помер

Журналіст не вірить, що Зеленський пройде на другий термін.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що думає журналіст Дмитро Гордон про президентство Володимира Зеленського. За його словами, чинному українському лідеру залишилося недовго. Відповідна заява прозвучала в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Він (Зеленський - Ред.) для мене помер, немає його більше. Правити Зеленському - 2,5 роки. Далі - початок кінця. Все що сталося з "вагнерівцями", свободою слова, з брехнею нескінченною, корупцією, якій він не поклав кінець, із реформами, яких жодна не зроблена!» - прокоментував він.

До слова, раніше подібне висловлювали журналіст Савік Шустер та медіа-лікар Комаровський.

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