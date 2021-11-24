В Україні рекордне добове одуження від ковіду

У Новій Зеландії по-новому боротимуться з коронавірусом 14:00
Ще три регіони України готоються вийти з червоної зони 13:39
Українці щороку платитимуть Pfizer за вакцину від ковіду 13:18
Денисова закликала Кабмін не усувати нещеплених українців від роботи 12:47
Чорна п'ятниця: Покупцям нагадали, що 9 з 10 «пропозицій» будуть не найкращими 10:39
45 загиблих: У Болгарії туристичний автобус потрапив у ДТП 10:04
У Німеччині невакцинованим від ковіду відмовлять в евтаназії 13:10
На American Music Awards 2021 музична зірка прийшла в золотій масці 12:45
Ляшко розповів, коли українців «колотимуть» від ковіду третій раз 11:00
Українцям в «червоній» зоні дозволять стояти в маршрутках 09:40
Дві області України на старті виходу з «червоної» зони 09:04
Кишеньковий ліхтар на кожен день. Найкращі EDC ліхтарі 07:30
Майже 30 тисяч українців одужали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що в Україні після значного спаду захворюваності на коронавірус на вихідних знову фіксують збільшення числа хворих. Минулої доби було виявлено 14 325 осіб з коронавірусом.
У прес-службі МОЗ зазначили, що за минулу добу 29 044 особи одужали, що також є рекордом. На жаль, 595 пацієнтів померли.
Також зазначається, що 23 листопада було проведено 286 121 щеплення від коронавірусу. Першу дозу отримали 86 299 осіб, другу – 199 822 особи.
14:00: У Новій Зеландії по-новому боротимуться з коронавірусом
13:39: Ще три регіони України готоються вийти з червоної зони
13:18: Українці щороку платитимуть Pfizer за вакцину від ковіду
12:47: Денисова закликала Кабмін не усувати нещеплених українців від роботи
10:39: Чорна п'ятниця: Покупцям нагадали, що 9 з 10 «пропозицій» будуть не найкращими
10:04: 45 загиблих: У Болгарії туристичний автобус потрапив у ДТП
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.