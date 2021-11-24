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В Україні рекордне добове одуження від ковіду

Аня Мартинюк 24 листопада 2021, 09:57
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В Україні рекордне добове одуження від ковіду

Майже 30 тисяч українців одужали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що в Україні після значного спаду захворюваності на коронавірус на вихідних знову фіксують збільшення числа хворих. Минулої доби було виявлено 14 325 осіб з коронавірусом.

У прес-службі МОЗ зазначили, що за минулу добу 29 044 особи одужали, що також є рекордом. На жаль, 595 пацієнтів померли.

Також зазначається, що 23 листопада було проведено 286 121 щеплення від коронавірусу. Першу дозу отримали 86 299 осіб, другу – 199 822 особи.

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