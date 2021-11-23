У Новій Зеландії по-новому боротимуться з коронавірусом

Аня Мартинюк 23 листопада 2021, 14:00

Без суворих обмежень.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з 3 грудня у Новій Зеландії впроваджують нову систему боротьби з коронавірусом. В основі нової системи коронавірус не епідемічне, а ендемічне захворювання.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн зазначила, що тепер регіони країни оцінюватимуться як червоні, помаранчеві чи зелені залежно від рівня поширення коронавірусу та показників вакцинації. Наразі в країні 83% населення повністю вакциновано, а 88% отримали перше щеплення.