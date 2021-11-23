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Київ також увійшов до списку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 листопада, стало відомо, що ще 3 регіони країни готуються вийти з червоної карантинної зони. Після Луганської та Львівської областей з червоної зони вийдуть Київ, Донецька, Одеська та Херсонська області.
Експерти зазначають, що Київ один із перших демонструє стабілізацію ситуації з ковідом. Зокрема, про це заявила аналітик Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерина Кузьмінова. Також вона заявляла, що Черкаська область також готується до виходу з червоної зони.
14:00: У Новій Зеландії по-новому боротимуться з коронавірусом
13:39: Ще три регіони України готоються вийти з червоної зони
13:18: Українці щороку платитимуть Pfizer за вакцину від ковіду
12:47: Денисова закликала Кабмін не усувати нещеплених українців від роботи
10:39: Чорна п'ятниця: Покупцям нагадали, що 9 з 10 «пропозицій» будуть не найкращими
10:04: 45 загиблих: У Болгарії туристичний автобус потрапив у ДТП
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