Ще три регіони України готоються вийти з червоної зони

Аня Мартинюк 23 листопада 2021, 13:39

Київ також увійшов до списку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 листопада, стало відомо, що ще 3 регіони країни готуються вийти з червоної карантинної зони. Після Луганської та Львівської областей з червоної зони вийдуть Київ, Донецька, Одеська та Херсонська області.

Експерти зазначають, що Київ один із перших демонструє стабілізацію ситуації з ковідом. Зокрема, про це заявила аналітик Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерина Кузьмінова. Також вона заявляла, що Черкаська область також готується до виходу з червоної зони.