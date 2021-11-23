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Українці щороку платитимуть Pfizer за вакцину від ковіду

Аня Мартинюк 23 листопада 2021, 13:18
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Українці щороку платитимуть Pfizer за вакцину від ковіду

У МОЗ підтвердили, що Україна стане постійним клієнтом американської компанії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 листопада, стало відомо, що Україна домовилась з американською компанією Pfizer про отримання 25 мільйонів доз вакцину від ковіду. Стільки доз купуватимуть за гроші українських платників податків щорічно. Отже у цій ситуації Pfizer матиме регулярний прибуток.

Так, МОЗ продовжило контракт із фармацевтичною компанією Pfizer на 2 наступні роки. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко зазначав, що українці неохоче йдуть на другу дозу щеплення від коронавірусу. Він закликав вакцинованих продовжити «колотися».

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