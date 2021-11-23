Денисова закликала Кабмін не усувати нещеплених українців від роботи

Аня Мартинюк 23 листопада 2021, 12:47

Натомість вона пропонує альтернативу.

Новину передає «Преса України».

Уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова виступила з пропозицією до Кабміну не запроваджувати обов’язкову вакцинацію для представників ряду професій, для яких наразі передбачена обов’язкова вакцинація.

Натомість вона пропонує перевести таких працівників на відділену роботу.

«З метою забезпечення реалізації прав громадян на працю та добровільність профілактичного щеплення, звернулася до Прем’єр-міністра України з пропозицією розглянути питання щодо можливості дистанційної роботи відповідно до статті 60-2 КЗпП України для працівників та державних службовців, для яких вакцинація проти COVID-19 визначена обов’язковою, а також щодо визначення обмежень прав, гарантованих Конституцією України на працю, освіту, вільне пересування, свободу та особисту недоторканість та на охорону здоров’я, наділення органів влади відповідними повноваженнями, виключно законами України», - зазначила вона.

Разом з тим вона закликала громадян відповідально поставитись до проведення вакцинації проти ковіду.