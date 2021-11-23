Українці щороку платитимуть Pfizer за вакцину від ковіду 13:18
Денисова закликала Кабмін не усувати нещеплених українців від роботи 12:47
Чорна п'ятниця: Покупцям нагадали, що 9 з 10 «пропозицій» будуть не найкращими 10:39
45 загиблих: У Болгарії туристичний автобус потрапив у ДТП 10:04
У Німеччині невакцинованим від ковіду відмовлять в евтаназії 13:10
На American Music Awards 2021 музична зірка прийшла в золотій масці 12:45
Ляшко розповів, коли українців «колотимуть» від ковіду третій раз 11:00
Українцям в «червоній» зоні дозволять стояти в маршрутках 09:40
Дві області України на старті виходу з «червоної» зони 09:04
Українська блогерка налякала шанувальників «перекоєним» підборіддям 13:59
Коронавірус йде на спад: В Україні більше одужень, ніж захворювань 10:19
Українцям озвучили план дій у разі звільнення сімейного лікаря 09:39
Натомість вона пропонує альтернативу.
Новину передає «Преса України».
Уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова виступила з пропозицією до Кабміну не запроваджувати обов’язкову вакцинацію для представників ряду професій, для яких наразі передбачена обов’язкова вакцинація.
Натомість вона пропонує перевести таких працівників на відділену роботу.
«З метою забезпечення реалізації прав громадян на працю та добровільність профілактичного щеплення, звернулася до Прем’єр-міністра України з пропозицією розглянути питання щодо можливості дистанційної роботи відповідно до статті 60-2 КЗпП України для працівників та державних службовців, для яких вакцинація проти COVID-19 визначена обов’язковою, а також щодо визначення обмежень прав, гарантованих Конституцією України на працю, освіту, вільне пересування, свободу та особисту недоторканість та на охорону здоров’я, наділення органів влади відповідними повноваженнями, виключно законами України», - зазначила вона.
Разом з тим вона закликала громадян відповідально поставитись до проведення вакцинації проти ковіду.
13:18: Українці щороку платитимуть Pfizer за вакцину від ковіду
12:47: Денисова закликала Кабмін не усувати нещеплених українців від роботи
10:39: Чорна п'ятниця: Покупцям нагадали, що 9 з 10 «пропозицій» будуть не найкращими
10:04: 45 загиблих: У Болгарії туристичний автобус потрапив у ДТП
13:10: У Німеччині невакцинованим від ковіду відмовлять в евтаназії
12:45: На American Music Awards 2021 музична зірка прийшла в золотій масці
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.