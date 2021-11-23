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Противники вакцинації знову проведуть мітинг під ВРУ

Аня Мартинюк 23 листопада 2021, 12:09
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Противники вакцинації знову проведуть мітинг під ВРУ

Права українців обмежують незаконно. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 листопада, стало відомо, що попри арешт організатора мітингів порти вакцинації Остапа Стахіва, 24 листопада у Києві відбудеться черговий мітинг. Під стіни ВРУ  знову прибудуть противники вакцинації. У столиці уже розвісили відповідні оголошення.

Так, мітинг стартує о 10:00. Активісти наголошуватимуть на незаконному примусі до вакцинації, відстороненні від роботи та обмеженні дітей у навчанні.

Нагадаємо, раніше організатора протестів Остапа Стахіва СБУ оголосила «рукою Кремля» та звинуватили у підготовці захоплення влади.

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