Противники вакцинації знову проведуть мітинг під ВРУ

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 листопада, стало відомо, що попри арешт організатора мітингів порти вакцинації Остапа Стахіва, 24 листопада у Києві відбудеться черговий мітинг. Під стіни ВРУ знову прибудуть противники вакцинації. У столиці уже розвісили відповідні оголошення.
Так, мітинг стартує о 10:00. Активісти наголошуватимуть на незаконному примусі до вакцинації, відстороненні від роботи та обмеженні дітей у навчанні.
Нагадаємо, раніше організатора протестів Остапа Стахіва СБУ оголосила «рукою Кремля» та звинуватили у підготовці захоплення влади.
13:18: Українці щороку платитимуть Pfizer за вакцину від ковіду
12:47: Денисова закликала Кабмін не усувати нещеплених українців від роботи
10:39: Чорна п'ятниця: Покупцям нагадали, що 9 з 10 «пропозицій» будуть не найкращими
10:04: 45 загиблих: У Болгарії туристичний автобус потрапив у ДТП
13:10: У Німеччині невакцинованим від ковіду відмовлять в евтаназії
12:45: На American Music Awards 2021 музична зірка прийшла в золотій масці
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