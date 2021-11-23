Противники вакцинації знову проведуть мітинг під ВРУ

Аня Мартинюк 23 листопада 2021, 12:09

Права українців обмежують незаконно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 листопада, стало відомо, що попри арешт організатора мітингів порти вакцинації Остапа Стахіва, 24 листопада у Києві відбудеться черговий мітинг. Під стіни ВРУ знову прибудуть противники вакцинації. У столиці уже розвісили відповідні оголошення.

Так, мітинг стартує о 10:00. Активісти наголошуватимуть на незаконному примусі до вакцинації, відстороненні від роботи та обмеженні дітей у навчанні.

Нагадаємо, раніше організатора протестів Остапа Стахіва СБУ оголосила «рукою Кремля» та звинуватили у підготовці захоплення влади.