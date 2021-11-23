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Чорна п'ятниця: Покупцям нагадали, що 9 з 10 «пропозицій» будуть не найкращими

Аня Мартинюк 23 листопада 2021, 10:39
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Чорна п'ятниця: Покупцям нагадали, що 9 з 10 «пропозицій» будуть не найкращими

Британські журналісти вирішили звернути увагу на псевдознижки.

Новину передає «Преса України».

За даними британського видання Mirror, в період так званих розпродажів «Чорна п’ятниця» 9 з 10 «пропозицій» будуть представлені за такою ж ціною. Й навіть більше, частіше пропоновані товари до «Чорної п’ятниці» були дешевшими.

Фонд захисту прав платників податків і споживачів звернув увагу потенційних покупців на те, що знижки не справжні й їм варто слідкувати за вартістю товару ще до акційного періоду, щоб могти аналізувати ситуацію.

Дослідження показало, що чверть покупців у «Чорну п’ятницю», які шукали пропозиції на електроприлади, не перевіряли ціни в інших місцях перед покупкою. Аналогічно, кожен третій не провів жодного дослідження, перш ніж купувати дитячі товари, а кожен п’ятий сприймав акційні пропозиції за номінальну вартість.

 

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