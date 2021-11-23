45 загиблих: У Болгарії туристичний автобус потрапив у ДТП

Аня Мартинюк 23 листопада 2021, 10:04

Серед загиблих 12 дітей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 листопада, стало відомо про ДТП у Болгарії. Близько 03:00 на трасі Софія – Благоєвград туристичний автобус потрапив у ДТП та загорівся. На жаль, 45 людей, серед який 12 дітей, загинули. 7 пасажирів вижили.

Наразі причини ДТП невідомі. Одна з версій – водій автобуса заснув за кермом. Однак озвучують й інші причини – дощ. Ділянка дороги, на якій трапилась аварія, пряма і з ухилом.

Людей, які вижили, з опіками обличчя та верхніх дихальних шляхів, а також рваними ранами та переломами доправили до лікарні.