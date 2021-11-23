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Серед загиблих 12 дітей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 листопада, стало відомо про ДТП у Болгарії. Близько 03:00 на трасі Софія – Благоєвград туристичний автобус потрапив у ДТП та загорівся. На жаль, 45 людей, серед який 12 дітей, загинули. 7 пасажирів вижили.
Наразі причини ДТП невідомі. Одна з версій – водій автобуса заснув за кермом. Однак озвучують й інші причини – дощ. Ділянка дороги, на якій трапилась аварія, пряма і з ухилом.
Людей, які вижили, з опіками обличчя та верхніх дихальних шляхів, а також рваними ранами та переломами доправили до лікарні.
10:04: 45 загиблих: У Болгарії туристичний автобус потрапив у ДТП
13:10: У Німеччині невакцинованим від ковіду відмовлять в евтаназії
12:45: На American Music Awards 2021 музична зірка прийшла в золотій масці
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