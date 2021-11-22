На українців чекають температурні гірки

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Спочатку похолодання, а потім знову потепління.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 листопада, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що з наступного дня в Україні значно похолодає. Стовпчики термометрів вдень покажуть лише +1+5 градусів. На північному сході подекуди навіть 0-3 градуси морозу.
«У південній частині та на Закарпатті буде тепліше, +6+11 градусів. Опади передбачаються у вівторок у західних, північних областях, у південній частині, а також на Луганщині та Донеччині», - зазначила вона.
У центральних областях та на Харківщині суттєві опади малоймовірні. На Заході України можливий сильний північно-західний вітер.
«У Києві у вівторок також очікується похолодання - одягайтеся тепліше! Вночі до -2 градусів, вдень стовпчики термометрів коливатимуться поблизу 1-3 градусів тепла. Дощ та мокрий сніг можливі в Києві, проте опади будуть невеликими», - додала вона.
У другій половині тижня синоптик обіцяє потепління, а з наступного тижня знову похолодання.
13:10: У Німеччині невакцинованим від ковіду відмовлять в евтаназії
12:45: На American Music Awards 2021 музична зірка прийшла в золотій масці
11:00: Ляшко розповів, коли українців «колотимуть» від ковіду третій раз
09:40: Українцям в «червоній» зоні дозволять стояти в маршрутках
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