На українців чекають температурні гірки

Аня Мартинюк 22 листопада 2021, 14:13

Спочатку похолодання, а потім знову потепління.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 листопада, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що з наступного дня в Україні значно похолодає. Стовпчики термометрів вдень покажуть лише +1+5 градусів. На північному сході подекуди навіть 0-3 градуси морозу.

«У південній частині та на Закарпатті буде тепліше, +6+11 градусів. Опади передбачаються у вівторок у західних, північних областях, у південній частині, а також на Луганщині та Донеччині», - зазначила вона.

У центральних областях та на Харківщині суттєві опади малоймовірні. На Заході України можливий сильний північно-західний вітер.

«У Києві у вівторок також очікується похолодання - одягайтеся тепліше! Вночі до -2 градусів, вдень стовпчики термометрів коливатимуться поблизу 1-3 градусів тепла. Дощ та мокрий сніг можливі в Києві, проте опади будуть невеликими», - додала вона.

У другій половині тижня синоптик обіцяє потепління, а з наступного тижня знову похолодання.