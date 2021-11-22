У Німеччині невакцинованим від ковіду відмовлять в евтаназії

Аня Мартинюк 22 листопада 2021, 13:10

Навіть перед запланованою смертю пацієнтам доведеться зробити щеплення від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що у Німеччині заборонили евтаназію не щепленим проти ковіду. Нагадаємо, Конституційний суд дозволив проводити евтаназію у Німеччині у 2020 році.

Тепер же прес-служба Асоціації евтаназії країни повідомила, що процедура евтаназії та підготовка до неї вимагає не лише відповідальності та вирішення того, хто вирішив піти з життя, а й людської близькості. Вона в свою чергу може стати причиною поширення коронавірусу.

«На сьогоднішній день у нашій асоціації діє правило 2G, доповнене заходами, пов'язаними із ситуацією, такими як швидкі тести перед зустрічами у закритих приміщеннях», - зазначено в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Іспанія стала шостою країною світу та четвертою в Європі, де легалізували евтаназію.