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Навіть перед запланованою смертю пацієнтам доведеться зробити щеплення від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що у Німеччині заборонили евтаназію не щепленим проти ковіду. Нагадаємо, Конституційний суд дозволив проводити евтаназію у Німеччині у 2020 році.
Тепер же прес-служба Асоціації евтаназії країни повідомила, що процедура евтаназії та підготовка до неї вимагає не лише відповідальності та вирішення того, хто вирішив піти з життя, а й людської близькості. Вона в свою чергу може стати причиною поширення коронавірусу.
«На сьогоднішній день у нашій асоціації діє правило 2G, доповнене заходами, пов'язаними із ситуацією, такими як швидкі тести перед зустрічами у закритих приміщеннях», - зазначено в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Іспанія стала шостою країною світу та четвертою в Європі, де легалізували евтаназію.
13:10: У Німеччині невакцинованим від ковіду відмовлять в евтаназії
12:45: На American Music Awards 2021 музична зірка прийшла в золотій масці
11:00: Ляшко розповів, коли українців «колотимуть» від ковіду третій раз
09:40: Українцям в «червоній» зоні дозволять стояти в маршрутках
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