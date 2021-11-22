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На American Music Awards 2021 музична зірка прийшла в золотій масці

Аня Мартинюк 22 листопада 2021, 12:45
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На American Music Awards 2021 музична зірка прийшла в золотій масці

Екстравагантний наряд підібрала для себе виконавиця Карді Б.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що співачка Карді Б прибула на церемонію вручення American Music Awards 2021 в золотій масці. Подія відбулась у неділю ввечері, 21 листопада.

29-річна знаменитість була ведучою вечора. Варто зазначити, що наряд їй підготував модний дім Скіапареллі. Так, доповнила образ чорна сукня з відкритими плечима та фатиновою фатою.

Також кидались в очі прикраси у вигляді золотих пальців – сережки та рукавички.

 

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