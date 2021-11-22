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Кличко пообіцяв скорий вихід Києва з червоної зони

Аня Мартинюк 22 листопада 2021, 12:17
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Кличко пообіцяв скорий вихід Києва з червоної зони

Адже у столиці спостерігається позитивна динаміка. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що столичний мер Віталій Кличко розповів, коли Київ може вийти з червоної карантинної зони. Так, Кличко пообіцяв, що це трапиться найближчим часом.

За його словами, у Києві спостерігається позитивна динаміка ситуації з коронавірусною інфекцією.

«Я сподіваюся, що якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з червоної зони і перейти в помаранчеву», - заявив він.

Наразі заповненість лікарень пацієнтами з ковідом становить 58%.

 

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