Секреты эстрадной королевы

zmxn 21 листопада 2021, 02:28

Оля Полякова — очень популярная личность, эстрадная певица, телеведущая, образцовая жена и мать. Всем давно известно об удачном многолетнем браке артистки с бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двоих дочерей.

Фото в открытом купальнике

Оля Полякова ведет несколько страничек в Instagram, где регулярно радует подписчиков откровенными фотографиями в открытых купальниках. На сайте Hyser Оля Полякова неоднократно становилась звездой гламурных новостей: эпатажная певица никому не дает скучать.

В последний раз королева эстрады выставила на своей странице фото с отпуска в раздельном купальнике, продемонстрировав всем идеальную фигуру. Надо сказать, Оля Полякова регулярно работает над своим телом: следит за питанием, посещает тренажерный зал. Во время карантина даже вела онлайн-тренировки для подписчиков. При этом она утверждает, что 80% успеха в построении здорового и стройного тела — это все-таки калорийность питания, а упражнения только подтягивают мышцы.

Все друзья и даже недруги (их у певицы немало из-за взрывного вспыльчивого характера) были покорены идеальными формами дважды мамы в 37 лет! Комментарии буквально взорвались комплиментами и похвалами.

А кто у нас муж?

Вадим Поляков, муж Оли, с которым она в браке с 2004 года, — не медийная личность, и долгое время поклонники творчества эстрадной звезды не знали, как он выглядит. Вадим предпочитает «не светиться» на экране телевизора, в СМИ и соцсетях. Но недавно, как писали на сайте Hyser, Оля показала своего мужа на одной из фотографий. «Похож на Гошу Куценко», — вынесли вердикт подписчики.

Вадим Поляков — один из тех немногих мужей, которые поощряют развитие и самореализацию второй половинки. Он нисколько не ревнует жену из-за эпатажных клипов и гламурного сценического образа. Ведь в реальной жизни Ольга Юрьевна — очень ответственный и серьезный человек, для нее семья — главная ценность в этом мире. В одном из интервью артистка поделилась секретами семейного счастья: «Только полное доверие друг другу! Предательство (измена) всегда станет явным».

Но из-за последнего эпатажного клипа Оли супруги все-таки повздорили. Вадим потребовал удалить его из всех соцсетей и вообще из интернета.

Сейчас семейство Поляковых отдыхает на Мальдивах, наслаждаясь морем, солнцем и общением с природой.