Apple відкликає iPhone 12 по всьому світу

Аня Мартинюк 22 листопада 2021, 11:37

Мова йде про дефектні моделі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що технологічний гігант, компанія Apple, почала приймати свої дефектні смартфони iPhone 12 Pro. Нагадаємо, ці моделі були зняті з продажу після презентації новинок.

За попередніми даними, дванадцяті айфони мали неполадки зі звуком. Найбільше дефектних телефонів виявлено в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Варто зазначити, що моделі iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max не беруть участь у програмі повернення.