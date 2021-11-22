Apple відкликає iPhone 12 по всьому світу

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Мова йде про дефектні моделі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що технологічний гігант, компанія Apple, почала приймати свої дефектні смартфони iPhone 12 Pro. Нагадаємо, ці моделі були зняті з продажу після презентації новинок.
За попередніми даними, дванадцяті айфони мали неполадки зі звуком. Найбільше дефектних телефонів виявлено в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Варто зазначити, що моделі iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max не беруть участь у програмі повернення.
12:45: На American Music Awards 2021 музична зірка прийшла в золотій масці
11:00: Ляшко розповів, коли українців «колотимуть» від ковіду третій раз
09:40: Українцям в «червоній» зоні дозволять стояти в маршрутках
09:04: Дві області України на старті виходу з «червоної» зони
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