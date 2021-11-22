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Ляшко розповів, коли українців «колотимуть» від ковіду третій раз

Аня Мартинюк 22 листопада 2021, 11:00
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Ляшко розповів, коли українців «колотимуть» від ковіду третій раз

Мова йде про бустерну дозу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 листопада, стало відомо,  що Україна уклала контракти на постачання бустерних доз вакцини від ковіду. За словами міністра МОЗ Віктора Ляшка, третю дозу вводитимуть після того, як щонайменше 60% дорослого населення отримають дві дози.

«Чим більше українців буде вакциновано двома дозами, тим краща епідситуація в країні. Ми перейдемо на бустер, коли вакцинуємо щонайменше 60% українців принаймні однією дозою», - заявив він.

Разом з тим Ляшко не вказав терміни та марки вакцин.

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